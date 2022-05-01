أعلن مركز الفلك الدولي أنه لم يتم رصد هلال شوال في بنغلاديش ما يعني أن يوم الثلاثاء المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك هناك.

وبهذا تكون بنغلاديش أول دول تعلن أن يوم الثلاثاء هو غرة شوال 1443 هـ.

دول حسمت موعد عيد الفطر

وكانت 22 دولة حتى الآن أعلنت بشكل رسمي ثبوت رؤية هلال شوال وهي

1 . الإمارات

2 . البحرين

3 . الجزائر

4 . السودان

5 . الصومال

6 . العراق

7 . الكويت

8 . المملكة العربية السعودية

9 . اليمن

10 . إندونيسيا

11 . بروناي

12 . تركيا

13 . تونس

14 . سوريا

15 . فلسطين

16 . قطر

17 . لبنان

18 . ليبيا

19 . ماليزيا

20 . مصر

21 . موريتانيا

22 . نيجيريا

من جهة أخرى احتفلت 3 دول اليوم الأحد بأول أيام عيد الفطر المبارك وهي أفغانستان ونيجريا ومالي فيما لا تزال بعض الدول تتحرى رؤية الهلال.