رفع وزير الصحة فهد الجلاجل، أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

تعيين فهد الجلاجل



وكتب الجلاجل في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الثقة الملكية الكريمة، سائلًا المولى القدير العون والسداد في تأدية الأمانة وخدمة الوطن، وأشكر أخي الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة على جهوده المتميزة في ادارة مجلس الهيئة في الفترة الماضية”.

يذكر أن فهد الجلاجل يشغل منصب وزير الصحة من 15 أكتوبر 2021، وبموجب الأمر الملكي الصادر اليوم سيشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

إعفاء الربيعة من منصبه

يذكر أنه بموجب الأمر الملكي الرقم أ / 580 التاريخ 28 / 10 / 1443هـ، فقد تقرر إعفاء الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه وتعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.