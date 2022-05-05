تأمل الجماهير في مواصلة تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وتحقيق الفوز ضد الفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفتح ضد الاتحاد

ويلعب الفتح ضد الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مواجهة الغد، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

الجماهير سلاح العميد

ومن المقرر أن تشهد مباراة الفتح ضد الاتحاد حضورًا جماهيريًا كبيرًا؛ لدعم وتحفيز العميد، من أجل خطف الثلاث نقاط، خاصة أن الفوز يُقربه كثيرًا من التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت إدارة نادي الفتح رفع نسبة جماهير العميد لتكون 40% بدلًا من 30%، وتم بيع جميع التذاكر للأفراد، ويتبقى فقط التذاكر المخصصة للعائلات، وذلك وفقًا للإعلامي علاء سعيد، الذي أكد تواجد رابطة الاتحاد في المواجهة.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح للظهور بشكل مميز، وتحقيق نتيجة إيجابية، لمواصلة التقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خوفًا من الدخول في حسابات الهروب من الهبوط.