أعادت المديرية العامة للجوازات، التذكير باشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة والتي من بينها أن تكون المدة المتبقية لانتهاء صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر للدول العربية، وأكثر من 6 لغيرها.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الشروط تتضمن أن تكون المدة المتبقية في صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أن الهوية الوطنية في أبشر أو توكلنا لا تغني عن إحضار أصل البطاقة.

سجل الأسرة ليس وثيقة للسفر

كما أشارت إلى أن سجل الأسرة، هو وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها إلى السفر لدول مجلس التعاون الخليجي.

كما شددت على الاشتراطات الصحية، والمتمثلة في: تلقي ثلاث جرعات من لقاح كورونا، وفي حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية يستثنى منها الفئات المستثناة وفق ما يظهره تطبيق توكلنا.

وفيما يتعلق بالفئة العمرية من 16:12 عام، يشترط الحصول على جرعتي اللقاح قبل السفر، ومن أهم أقل من 12 عام يشترط وجود بوليصة تأمين ضد كوفيد_19.