أعلنت المديرية العامة للجوازات، مزايا خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر منصة أبشر أعمال الإلكتروني.
إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا
وأوضحت الجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الخدمة تسهل على أصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.
مميزات الخدمة
– إمكانية إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة.
– إصدار التأشيرة إلكترونيًا.
– الخدمة مجانية ولا يمكن بعد تنفيذها إلغاء التأشيرة أو إصدار هوية مقيم.
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