أعلنت المديرية العامة للجوازات، مزايا خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر منصة ⁧أبشر⁩ أعمال الإلكتروني.

إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا

وأوضحت الجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الخدمة تسهل على أصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة إدارات ⁧الجوازات⁩.

مميزات الخدمة

– إمكانية إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة.

– إصدار التأشيرة إلكترونيًا.

– الخدمة مجانية ولا يمكن بعد تنفيذها إلغاء التأشيرة أو إصدار هوية مقيم.