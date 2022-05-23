أصبح ملعب ” الجوهرة المشعة” في جدة في أتم جاهزيته وذلك لاستقبال الكلاسيكو بين فريقي الهلال والاتحاد مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مساء الخير من الجوهرة 😎🤍 pic.twitter.com/gBqPFbRVgp

— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 23, 2022

وسوف يستقبل الملعب ما يقرب من 60 ألف مشجع في مباراة تُعد الأهم في الموسم لأنها ستحدد بشكل كبير بطل دوري المحترفين لموسم 2021/2022 في حال فوز الاتحاد.

وتنطلق المباراة مساء اليوم في تمام التاسعة مساءً، علمًا بأن لقاء الذهاب بين الفريقين أُقيم في ملعب ” الملز” في الرياض وفاز فيه الهلال بنتيجة هدفين لهدف.

تاريخ مواجهات الكلاسيكو

وسبق لـ الهلال أن فاز على العميد في 12 مواجهة، بينما فاز نمور جدة في ستة لقاءات وكان التعادل حاضرًا بينهما في تسع مباريات.

الفوز السابع للعميد إذا تحقق مساء اليوم وبفارق هدفين أو أكثر يُدخله التاريخ ويقوده للفوز بلقب دوري المحترفين للمرة التاسعة في تاريخه، حيث لم يفز العميد باللقب منذ موسم 2008/2009.