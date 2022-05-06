أكد الجيش اليمني، مساء الخميس، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تواصل خروقاتها للهدنة الأممية في كافة جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف وصعدة وحجّة وأبين والحديدة وتعز والضالع، مؤكدًا التزامه بالوقف التام لإطلاق النار تنفيذَا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

ورصدت قوات الجيش اليمني، ارتكاب ميليشيا الحوثي 341 خرقًا خلال 5 أيام من العيد (30 أبريل- 4 مايو الجاري).

تفاصيل خروقات الحوثي

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 113 خرقًا في الجبهات المحيطة بمحافظة مأرب، و69 خرقًا في جبهات القتال غرب حجة، و65 خرقًا في جبهات محور تعز، و43 خرقًا في جبهات الجوف، و43 خرقًا في محوري البرح وحيس جنوب الحديدة (خلال يوم العيد فقط الاثنين 2 مايو)، و4 خروقات في محور الضالع، و3 خروقات شمال وغرب صعدة، وخرقًا واحدًا في محور أبين.