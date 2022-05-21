في حادثة هي الثالثة من نوعها عثر الأطباء على جهاز هاتف جوال في معدة شاب مصري فيما لا تزال الأسباب مجهولة ولم يكشف عن نتائج التحقيقات بعد بحسب قناة العربية.

جوال ملفوف بكيس أسود

وقد فوجئ الفريق الطبي داخل مستشفى بنها الجامعي – 30 كم شمال القاهرة – بشاب عشريني يعاني من آلام شديدة في المعدة، وبإجراء الفحوصات الطبية له تبين وجود جسم غريب داخل معدته، الأمر الذي دفعهم لاتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية عاجلة له.

وبعد الانتهاء من العملية الجراحية كانت المفاجئة والحادث الغريب هو عثور الأطباء على هاتف محمول داخل معدة الشاب المريض ملفوف بكيس بلاستيكي أسود اللون.

توقف الهضم

لم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي تشهدها محافظات مصر ففي محافظة الغربية فوجئ الأطباء بحضور شاب يعين من إعاقة في حركة الهضم داخل معدته، وبإجراء فحص طبي على منطقة المعدة اكتشف الأطباء وجود جسمين غريبين في معدته.

وأجرى الأطباء جراحة للمريض، وعثروا على أمر أكثر غرابة وهي تواجد هاتف محمول داخل جهازه الهضمي ملفوف كذلك بكيس بلاستيكي، ولكن مصحوبًا بلفافة أخرى الأمر الذي تسبب في انسداد مجرى الهضم.

متواجد من 6 أشهر

الأمر الأكثر غرابة كانت في حالة شاب من محافظة أسوان في صعيد مصر، بعد أن ذهب إلى المستشفى بسبب معاناته من آلام شديدة في جهازه الهضمي، وبعد سؤال الشباب أوضح انه ابتلع جهاز محمول منذ 6 أشهر كاملة، وكان يأمل في خروج الجهاز بصورة طبيعية إلا أنه علق في معدته.