أكدت وزارة الحج والعمرة أنه ينتهي موسم العمرة للقادمين من خارج المملكة بتأشيرة عمرة بنهاية يوم 30 من شهر شوال، والمعتمر لديه الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة، خلال فترة إقامته.

تصاريح عمرة رمضان:

في سياق آخر، قالت وزارة الحج والعمرة: إن عدد التصاريح الصادرة خلال شهر رمضان لأداء العمرة، بلغ 6.694.998 تصريحًا.

وأضافت عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها على موقع تويتر: بلغ عدد تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة للرجال 146.736 تصريحًا، وللنساء 116.045 تصريحًا، كما استقبلت مراكز عناية وخدمات ضيوف الرحمن 86.628 ألف اتصال مجاني، ووصل عدد الاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني إلى 906، وبلغت خدمات الإرشاد والتوجيه 3563 خدمة.

معاقبة 10 شركات:

وتابعت: وصل عدد شركات العمرة التي تم إيقاع العقوبات عليها 10 شركات؛ فيما تم إيقاف خدمات شركة واحدة، كما رصدت جولات المتابعة والرقابة الميدانية 299 مخالفة ميدانية.