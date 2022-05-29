رفع معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة صدور الثقة الملكية الكريمة بتعيينه سفيرًا للمملكة لدى جمهورية الصين الشعبية.

وأعرب السفير الحربي، عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، سائلاً الله العلي القدير التوفيق على حملها وأدائها بما يخدم المصالح والعلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين .