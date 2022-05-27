قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة: إنه احتجز سفينتين يونانيتين في الخليج؛ بسبب “انتهاكات غير محددة”.

وبحسب موقع “Lloyd’s List”، فإن عسكريين إيرانيين صعدوا على متن الناقلتين، ورافقتهم فيما بعد سفن بحرية من الممرات الدولية إلى المياه الإيرانية، على بعد أميال قليلة من الساحل.

وأوضح أن إحدى السفينتين كان على متنها طاقم من 24 يونانيًّا وفلبينيًّا، وكانت تنقل شحنة نفطية للولايات المتحدة، أما السفينة الثانية فكان على متنها 25 شخصًا.

رد على اليونان:

وأضاف أن احتجاز إيران ناقلتين مملوكتين لليونان وتنكس علمهما، جاء “ردًّا على توقيف اليونان ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحلها”.

وقد استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، القائم بالأعمال في السفارة اليونانية في طهران للاحتجاج على الخطوة، ووصفتها بأنها “عمل قرصنة واضح”.

وكشفت وكالة فرنس برس أن اليونان احتجت على “القرصنة” بعد إعلان إيران احتجاز ناقلتي النفط.