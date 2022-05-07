عزز نادي الحزم من بقائه في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الفوز على الفيحاء بثلاثية لهدف في الجولة الـ26.

وكان اللاعب ذعار العتيبي سجل هدف التقدم لحزم الصمود بالدقيقة الـ17، ثم تعادل اللاعب ألكسندر ترايكوفسكي بالدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني من المباراة، سجل حزم الصمود هدفين عبر اللاعبين نوفل الزرهوني ولوكا ستوياتوفيتش في الدقيقتين الـ60 والـ96.

وأصبح رصيد الحزم بعد الفوز 17 نقطة بالمركز السادس عشر والأخير، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 33 نقطة في المركز السادس.