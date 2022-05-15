توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة على معظم المناطق اليوم الأحد.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “حسب المراصد الطقس متوقع اليوم الأحد، إن شاء الله رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار على تبوك والشمالية والجوف، متوسطة السرعة على أجزاء من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، والشرقية.

وتابع: متوقع أجواء حارة نهارا على معظم المناطق حارة جدا على وسط الغربية ومعتدلة ليلاً.

توقعات الأرصاد

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط في الرياح السطحية تصل سرعة الرياح معها 50كم/ساعة مما تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق الشرقية، الرياض وجنوب المملكة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, وطقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة, كما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف.