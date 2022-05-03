تمثل مسرحية “طار بالعجة” التي تعرض يوم غدٍ (الأربعاء) ولمدة ثلاثة أيام على مسرح جامعة الملك خالد عيديةً ترفيهيةً مميزةً لأهالي مدينة أبها بصفتها واحدة من أبرز المسرحيات الكوميدية السعودية في برنامج احتفالات العيد 2022 الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، بحسب ما أكده مخرج المسرحية عامر الحمود.

وأبدى الحمود سعادته بالمشاركة في برنامج العيد، قائلًا: “منتهى الجمال والروعة مشاركة أهالي أبها فرحة العيد من خلال عرض مسرحية “طار بالعجة” الكوميدية، ونأمل أن تنال إعجاب الجمهور وأن تلامس شغفهم خلال العرض الذي يستمر ثلاثة أيام، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي آل الشيخ على دعمه لعرض المسرحية في أبها كأول محطة لها بعد الرياض”.

وأضاف الحمود: “نأمل أن تنتقل المسرحية لاحقًا إلى بقية مناطق المملكة، والعمل يجري على قدم وساق من أجل الخروج بعرض مبهر متميز، بصحبة الزملاء راشد الشمراني، وعبدالله عسيري، وأسامة القس، وبقية الطاقم الذي يبذل أقصى جهوده لتقديم أفضل ما يمكن لجمهور أبها الحبيبة.

عيدية الترفيه لأهالي أبها

وأبدى الفنان راشد الشمراني سعادته بالمشاركة في مسرحية “طار بالعجة”، مؤكدًا أنها تمثل عيديةً مميزةً لأهالي أبها، شاكرًا الهيئة العامة للترفيه على دعمها، ومعالي رئيس مجلس إدارتها الأستاذ تركي آل الشيخ على ما يبذله من جهود لإسعاد الجمهور في جميع مناطق المملكة.

وفي إطار الجهود المتواصلة للإعداد للمسرحية، أكد الفنان عبدالله عسيري أن الهيئة العامة للترفيه أتاحت جميع السبل لإخراج مسرحية “طار بالعجة” بأفضل ما يمكن، مبينًا أن فريق العمل متحمسون لمشاركة جمهور أبها التفاصيل الكوميدية التي ستكون جزءًا من فرحة عيد هذا العام.

ودعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة منصة عيشها على الرابطhttps://bit.ly/3LxZa9r للاطلاع على تفاصيل فعاليات برنامج احتفالات العيد 2022.