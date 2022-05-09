أعلنت الخارجية الروسية أن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي إذا انضمت فنلندا إلى حلف الناتو، وأشارت الوزارة إلى أن هناك نقاشًا في الناتو حول نشر تعزيزات عسكرية إضافية بدول البلطيق.

يأتي هذا فيما اقترح الاتحاد الأوروبي سحب الأموال الروسية المجمدة وإرسالها لأوكرانيا الأمر الذي اعتبرته روسيا إجراء غير قانوني ويقوض الثقة بأوروبا.

الحرب الروسية الاوكرانية

ميدانيًا تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية فيها يومها الـ75 والذي يتزامن مع احتفال روسيا بعيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى قبل 77 عامًا.

وقالت وزيرة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية، 2 من طراز “ميغ 29″ بمنطقة دونيتسك وأخرى من طراز”سو 25” بخاركوف، وتدمير مراكز ومستودعات عسكرية ومحطة رادار أمريكية الصنع.

كما أعلنت الدفاع الروسية إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية، 2 من طراز “ميغ 29″ بمنطقة دونيتسك وأخرى من طراز”سو 25” بخاركوف، وتدمير مراكز ومستودعات عسكرية ومحطة رادار أمريكية الصنع.