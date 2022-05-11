أكدت وزارة الخارجية القطرية أن مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة قتلت بدم بارد في جريمة مروعة تنتهك كل الأعراف الدولية.

تفاصيل الحادث:

واستشهدت الصحافية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء برصاصة مباشرة من قنّاص إسرائيلي خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة الفلسطينية، في تصريح مقتضب “استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة القطرية، جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين”.

وفي سياق متصل، ذكرت قناة الجزيرة في موقعها على الإنترنت، نقلاً عن شهود أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين والطواقم الصحفية.

وأكدت “الجزيرة” أن “جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على الزميلة شيرين رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزهم عن غيرهم أثناء التغطيات”.

من هي شيرين أبو عاقلة:

وشيرين نصري أبو عاقلة وُلدت في عام 1971 وهي صحفية فلسطينية تعمل مع شبكة الجزيرة الإعلامية، ولدت وترعرت في القدس، ودرست في جامعة اليرموك بالأردن الصحافة المكتوبة وحصلت على درجة البكالوريوس، عادت بعدها إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة “الأونروا”، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، وإذاعة مونت كارلو ولاحقًا انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية وبقيت إلى فيها إلى آخر لحظة في حياتها