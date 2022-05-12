أعلنت الخارجية اليمنية، مساء اليوم الخميس، السماح بشكل مؤقت بسفر المواطنين اليمنيين بجوازات السفر الصادرة من صنعاء، وذلك تجاوبًا مع مقترح مبعوث الأمم المتحدة لليمن، هانس غروندبيرغ.

وأضافت الخارجية اليمنية، أن ذلك جاء مشروطًا بأن لا تتحمل الحكومة اليمنية أي مسؤولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين وما قد يترتب عنها.

تأكيد المبعوث الأممي

ونوهت الخارجية، إلى أن استجابة الحكومة اليمنية جاءت بعد تأكيد المبعوث الأممي بأن الهدف من هذا الترتيب هو تسهيل حركة المدنيين اليمنيين لأسباب أهمها السعي لتلقي العلاج الطبي العاجل.

وأبان أن هذا الترتيب استثنائي ومؤقت ولن يكون نافذًا إلا خلال فتره الهدنة إلى الوجهتين المتفق عليهما في اتفاق الهدنة وما شدد عليه من أن هذا الإجراء لا يترتب عليه أي تغيير في الموقف القانوني للحكومة اليمنية ولن يؤسس كذلك لأي سابقة رسمية.