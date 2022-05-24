أكد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن حالات جدري القردة في ازدياد مستمر، واليوم أعلنت دبي تسجيل أول حالة إصابة بالجدري.

الحذر واجب:

وتابع الخضيري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “نتمنى ألا يكون الانتشار مشابهًا لفيروس كورونا في 2019 أو ما سبقه من أوبئة، (الحذر واجب) والوعي الذي يمتلكه المجتمع بالحذر من التواجد في دول يكثر فيها الاختلاط بمن قد يعتقد أنهم يحملون مسببات الجدري”.

وقالت وزارة الصحة في وقت سابق: إن جدري القردة من الأمراض النادرة التي تسببها الإصابة بالفيروس الذي يعتبر من فصيلة فيروس الجدري، وقد سجل أول انتقال للبشر في عام 1970 عن طريق بعض الحيوانات البرية والقوارض.

طرق انتشار العدوى:

وينتقل المرض للإنسان عن طريق الملامسة المباشرة للدماء أو الافرازات المخاطية للحيوان المصاب، وقد تنتقل العدوى من شخص إلى آخر عن طريق الرذاذ أو ملامسة بثور المرض أو الأدوات أو الأسطح الملوثة.

الإصابة وفترة الحضانة:

عادة ما تكون فترة حضانة الفيروس من 7 إلى 17 يومًا، ويمكن أن تستمر إلى 21 يومًا.