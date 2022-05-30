نفى عالم أبحاث المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، ما تردد عن أن تخزين الخبز في الفريز يتسبب في الإصابة بالسرطان.

كما أكد الخضيري خطأ قياس نسبة السكر في الفاكهة من خلال جهاز قياس السكر، مشيرًا إلى أن السكر في الجسم يختلف عن الموجود في الفاكهة.

تجميد الخبز لا يسبب السرطان

وكتب الخضيري في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: “يدور مقطعان؛ الأول أن الخبز بالفريزر يسبب سرطانًا، وهذا غير صحيح وكلامه غلط، سواء كان بلاستيك أو ورق، المقطع الثاني الذي يقيس سكر الفاكهة بجهاز قياس السكر، وهذا غلط وغير صحيح وجهل، لأن قياس سكر الدم وأيض السكر بالجسم مختلف نهائيًا عن سكر الفاكهة أو سكر أي مادة أخرى لاختلاف التفاعلات والأيض.

وقد تم تداول مقطعي فيديو خلال الفترة الماضية، أحدهما يحذر من تسبب تخزين الخبز في المبرد من أنه يصبح مهددًا بالسرطان، بينما يشير الفيديو الآخر لإمكانية قياس نسبة السكر في الفاكهة لمتابعته في الحميات الغذائية من خلال جهاز قياس نسبة السكر في الدم.

الأشعة المقطعية

وحذر الدكتور فهد الخضيري، من كثرة استخدام الأشعة المقطعية في فحص المرضى خاصة الأطفال، لما قد تتسبب فيه من مشكلات خطيرة.

وكتب في تغريدة: “للأسف إن الكثير في القطاع الخاص أصبح يعتمد على الأشعة المقطعية في التشخيص بدلًا من فحص المريض، وتكرارها خصوصًا للأطفال قد يسبب مشكلات خطيرة، من أضرار تكرار الأشعة حصول طفرات وراثية تقود إلى الأورام السرطانية وعليها دراسات كثيرة”.