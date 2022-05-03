شددت المديرية العامة للدفاع المدني، على أهمية الحذر من استخدام الألعاب النارية خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مؤكدة أنها أحد أسباب الخطر.

أحد أسباب الخطر

وقال الدفاع المدني، عبر حسابه على “تويتر”: “في استعدادك للعيد لا تقتنِ الألعاب النارية بقصد إسعاد أطفالك فالمتعة لا تكمن في أسباب الخطر أبدًا”.

إصابات شديدة الخطر

يأتي ذلك في ظل استخدام الأطفال للألعاب النارية بكثرة من أجل الاحتفال بعيد الفطر المبارك وهو ما قد يؤدي لمخاطر عديدة، حيث يؤكد الخبراء أن الألعاب النارية قد تسبب حروقًا وإصابات خطيرة في الوجه أو العين، لا قدر الله.