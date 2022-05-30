شددت المديرية العامة للدفاع المدني على التقيد بإجراءات السلامة المهنية، في المنشآت للحفاظ على سلامة العاملين، وتجنب المعاقبة في حالات المخالفة.

وأعلنت المديرية في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر، تسجيلها مخالفة لوجود عوائق أمام صندوق الحريق، في إحدى المؤسسات بتبوك.

الدفاع المدني وشروط السلامة

وتتضمن بنود السلامة المهنية في المؤسسات والتي يتحملها ويحاسب عليها صاحب العمل: صياغة سياسية وتطوير نظام للسلامة والصحة المهنية في المنشأة، والالتزام بالأنظمة المحلية التي تصدرها الجهات المشرعة ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، وتوفير المواد الكافية لتحقيق أهداف المنشأة في مجال السلامة والصحة المهنية.

كما تتضمن: توفير مكان عمل آمن وصحي لجميع العاملين، والزوار، والمارة الذين قد يتأثر مرورهم بموقع العمل، وتحفيز العاملين وتشجيعهم على الالتزام بأنظمة السلامة والصحة المهنية في المنشأة، وتوعية العاملين بشكل دوري من خلال وسائل التواصل والتوعية الفعالة حول السلامة والصحة المهنية، وإحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال، وتدبيرهم على استخدامها.

واجبات العمال

ويجب على العامل الالتزام بتنفيذ التعليمات الموضوعة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين، وإبلاغ المسؤولين عن أية أوضاع عمل قد تؤدي لخطر أو حوادث أو إصابات أثناء العمل، وتجنب ارتكاب أي فعل قد يتسبب عنه قصور في تنفيذ تعليمات الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، واستعمال والمحافظة على معدات الوقاية الشخصية المخصصة لكل مهمة عمل.

كما يجب عليه تجنب إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل أو تعطيلها، والحرص على الحفاظ على مرافق المنشأة وسلامتها.