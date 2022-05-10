أكد الإعلامي والمستشار القانوني محمد الدويش أن قضية نجم فريق الهلال، محمد كنو توقيع لناديين وليست قضية إنهاء عقد.

قضية محمد كنو توقيع لناديين

وعلق الدويش على هذه الأزمة، قائلًا: “الفقرة 5 لا تنطبق إلا إذا بدأ عقد محمد كنو مع النصر ودخل الفترة المحمية وسجّله الهلال بعقده الجديد وهذا لم يحدث حتى الآن”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “قضية إنهاء عقد لا وجود لها فكنو في الهلال وعقده مستمر معه وعقده مع النصر لم يبدأ.. القضية الحالية التوقيع لناديين وليست قضية إنهاء عقد!”.

تفاصيل الأزمة

وكان محمد كنو قد دخل الفترة الحرة من عقده مع نادي الهلال، قبل أن يمدد تعاقده حتى عام 2025، بعد توقيعه مع النصر، لتقرر إدارة العالمي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد اللاعب.

وألزمت غرفة فض المنازعات كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر 27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، ومنع الزعيم من التسجيل لمدة فترتين، لتقرر إدارته الاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.