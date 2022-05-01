أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، عن تعليق الرحلات الجوية في المطار.

وقالت إدارة المطار في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه “تقرر توقف الحركة الجوية لهذا اليوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 500 م”.

وأضافت، أن “حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية”.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تعليق الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي خلال أقل من شهر بسبب العواصف الترابية التي تجتاح العراق بين الحين والآخر.