يطمح الرائد في مواصلة تفوقه ضد الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

الرائد يتجنب الخسارة ضد الشباب

وظهر الفريق الريداوي بشكل مميز على ملعبه ضد الشباب ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجنب الخسارة في آخر 5 مباريات، في أطول سلسلة له بالبطولة.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لتحقيق الفوز، من أجل التقدم في الترتيب الدوري وتعزيز حظوظه بالبقاء وسط الكبار في الموسم المقبل، فيما يطمح الشباب لمواصلة انتصاراته وخطف الثلاث نقاط.

الفريقان في الدوري

ويلعب الرائد ضد الشباب عند التاسعة مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الرابع برصيد 50 نقطة.