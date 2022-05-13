يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في الظهور بشكل مميز خلال مباراة النصر اليوم، وتحقيق فوز غائب منذ عدة سنوات.

الرائد يستهدف تحقيق الفوز الثاني:

ويسعى الفريق الريداوي لتكرار نتيجته أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2015/ 2016، حينما حقق فوزه الوحيد في تاريخ مواجهات الفريقين.

ويتفوق العالمي على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تقابلا 27 مرة، نجح الأصفر في تحقيق الفوز 21 مرة، وخسر لقاء، وخيم التعادل على 5 مواجهات.

النصر ضيفًا على الفريق الريداوي:

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد النصر، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما يقع الفريق الريداوي في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.