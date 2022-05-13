يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد للظهور بشكل مميز ضد النصر، وتحقيق الفوز، للتقدم في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرائد يُعاني:

ويُعاني الرائد ضد النصر، حيث إنه لم يستقبل أهدافًا أكثر من التي استقبلها أمام العالمي في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 64 هدفًا.

كما سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أكبر عدد من الأهداف من خارج منطقة الجزاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 11 هدفًا، فيما لم أحرز الفريق الريداوي 3 أهداف فقط.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد النصر، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما يقع الفريق الريداوي في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.