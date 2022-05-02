علق المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق، أيمن الرفاعي على قرار غرفة ضد المنازعات ضد نادي الهلال ولاعبه محمد كنو.

العقوبات الموقعة على كنو والهلال

وكان عقد محمد كنو قد دخل الفترة الحرة من عقده مع الزعيم، قبل أن يمدد تعاقده حتى عام 2025، ليؤكد النصر اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيعه مع اللاعب.

وألزمت غرفة فض المنازعات كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر يُقدر بـ27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى منع الأزرق من التسجيل لمدة فترتين.

الرفاعي يؤكد أن المنازعات أخطأت التقدير

وتحدث الرفاعي عن هذا القرار خلال تصريحاته لقناة “العربية”، قائلًا: “غرفة فض المنازعات لم تذكر هل كان اللاعب داخل أم خارج الفترة المحمية، عندما أنهي العقد، وأعتقد أنها أخطأت التقدير”.

وتابع المستشار القانوني: “لا أعلم لماذا استندت غرفة فض المنازعات إلى العقوبات المتعلقة بالفترة المحمية، رغم أن اللاعب كان في الفترة الحرة بحسب البيانات.. وقضايا مركز التحكيم الرياضي السعودي قد تمتد لأشهر”.

وأضاف: “الغرفة أصدرت عقوبة غير موجودة في اللائحة.. إنهاء العقد في الفترة المحمية توجد عليه عقوبة وتعويض أما في الحرة تعويض مالي فقط إذا وجد الضرر وتحال إلى لجنة الاحتراف لإيقاع عقوبة تأديبية”.