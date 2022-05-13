استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة اليوم, معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق الأول الركن نديم رضا والوفد المرافق له.

وفي بداية الاستقبال رحب معالي رئيس هيئة الأركان العامة برئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية في بلده الثاني المملكة, متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة.

آفاق التعاون العسكري

وعبر معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية, عن سعادته بزيارة المملكة من خلال اللقاءات والزيارات التي قام بها, معرباً عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي قوبل به والوفد المرافق له .

وجرى خلال الاستقبال عقد الاجتماع السادس للجنة العسكرية السعودية الباكستانية، والتأكيد على العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، واستعراض آفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك .

حضر الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين .