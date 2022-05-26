أعلنت شركة الرياض المالية، مدير صندوق “الرياض ريت” عن تجديد عقد مقر أكاديمية الاتصالات السعودية في الجزء التجاري من برج رافال، مشيرة إلى أن قيمة العقد بلغت نحو 5.22 مليون ريال سنوياً.

تفاصيل العقد:

وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الخميس، أنه تم تجديد العقد لمدة 5 سنوات تنتهي في 7 أغسطس 2027 بزيادة في المساحة التأجيرية من 3568 متراً مربعاً إلى 4018 متراً مربعاً.

جودة بناء ومزايا:

وقال مدير الصندوق، إن التجديد والزيادة في المساحة تمت لما يتمتع به العقار من جودة البناء والموقع الجغرافي ولما يتميز به الجزء التجاري من مزايا من مدخل خاص ومواقف مخصصة للأكاديمية، فضلا عن ارتباط الجزء التجاري مع فندق”جي دبليو ماريوت”.

ولفتت الشركة إلى أن الأثر المالي للتجديد يتوقع أن يكون إيجابياً، من خلال زيادة قيمة إيرادات الصندوق.