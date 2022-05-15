أكد خبير الفلك الدكتور خالد الزعاق أن خسوف القمر الكامل الذي سيحدث في فجر يوم غدٍ الاثنين لن يشاهد في الخليج.

خسوف القمر الكامل الذي سيحدث في فجر يوم غدٍ الاثنين

1-لن يشاهد في #الخليج

2-لن يكون لافتاً على الساحل الغربي ل #السعودية بسبب قوة ضوء الفجر

3-يشاهد على أجزاء من #مصر وغرب العالم العربي

4-يشاهد كاملاً على أوروبا وأفريقيا والأمريكيتين

يبدأ 5:27 ص

pic.twitter.com/2s1CZt1boJ — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) May 15, 2022

خسوف القمر:

وأضاف الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن خسوف القمر لن يكون لافتًا على الساحل الغربي للسعودية بسبب قوة ضوء الفجر، ولكنه سيُشاهد على أجزاء من مصر وغرب العالم العربي ويُشاهد كاملًا على أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين، حيث يبدأ 5:27 صباحًا.

ووفقًا لوكالة ناسا فإن القمر سيتوهج باللون القرمزي خلال أول خسوف كلي للقمر لهذا العام، في تناقض صارخ مع لمعانه الأبيض اللبني المعتاد.

وخسوف القمر الكلي لهذا العام سيكون طويلًا، إذ ستستغرق كافة مراحل الخسوف أكثر من 5 ساعات، ويبدأ في الواحدة والنصف صباحًا بتوقيت جرينتش، ويستمر حتى السابعة إلا عشر دقائق من صباح الاثنين.