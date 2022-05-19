قال د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: إن تأثير انغماس الثريا في حمرة شعاع الشمس غربًا على الأرض، وعلامة ظهور الحر الفعلي.

وأضاف الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أنَّ الشمس والقمر والثريا هي مرتكزات الحساب عند العرب قديمًا وحديثًا.

تابع أن الشمس لحساب السنة؛ لأنها تنزل كل شهر ببرج، بينما القمر لحساب الشهر فالعرب يعرفون بداية أشهرهم بأهلة القمر، والثريا لحساب المواسم.

توقع عاصفة غبارية:

وأضاف الزعاق: يوم الأحد 22 مايو، أول موسم كنة الجوزاء، ومدتها 13 يومًا وفيها:

1- يبدأ لسع أشعة الشمس.

2- تهب رياح البوارح المثيرة للغبار والأتربة.

3- تبدأ تخلق الأعاصير الرملية في البر والمسماة عند أهالينا بعاصوف الجن.

وختم د. خالد الزعاق بقوله: “من المتوقع أن تتخلق عاصفة غبارية في منتصف الأسبوع القادم”.