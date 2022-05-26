أكدت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك أنه لن يتم استرجاع الضريبة على التوريدات العقارية التي سبق وخضعت لضريبة القيمة المضافة.
جاء ذلك ردًا على تساؤل أحد المستفيدين عبر تويتر قال فيه: “تم دفع ضريبة المسكن الأول بمقدار ١٥٪ والآن تم تخفيضها إلى ٥٪ ، هل يمكن استعادة الفرق ؟”.
ضريبة المسكن الأول
وقالت “الهيئة” في ردها إنه في حال تم الإفراغ قبل سريان تطبيق نظام ضريبة التصرفات العقارية، وقد خضع العقار مسبقاً إلى ضريبة القيمة المضافة أثناء تطبيقها على التوريدات العقارية فإنه لن يتم استرجاع الضريبة على التوريدات التي سبق وخضعت لضريبة القيمة المضافة.
إعفاء التوريدات العقارية
ضريبة التصرفات العقارية
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