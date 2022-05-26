أكدت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك أنه لن يتم استرجاع الضريبة على التوريدات العقارية التي سبق وخضعت لضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل أحد المستفيدين عبر تويتر قال فيه: “تم دفع ضريبة المسكن الأول بمقدار ١٥٪ والآن تم تخفيضها إلى ٥٪ ، هل يمكن استعادة الفرق ؟”.

ضريبة المسكن الأول

وقالت “الهيئة” في ردها إنه في حال تم الإفراغ قبل سريان تطبيق نظام ضريبة التصرفات العقارية، وقد خضع العقار مسبقاً إلى ضريبة القيمة المضافة أثناء تطبيقها على التوريدات العقارية فإنه لن يتم استرجاع الضريبة على التوريدات التي سبق وخضعت لضريبة القيمة المضافة.

إعفاء التوريدات العقارية

ضريبة القيمة المضافة وكانت الهيئة أعلنت أنه اعتبارًا من يوم الأحد الموافق الرابع من أكتوبر 2020م، سيتم إعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع منبنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%.

ضريبة التصرفات العقارية

وتعرف ضريبة التصرفات بأنها أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية”، وزيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمل على ضريبة التصرفات العقارية.