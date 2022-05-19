أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ أقل سنة صنع للسيارات المسموح بدخولها المملكة هي 2017، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعايير اقتصاد الدخول.

وتلقت الصفحة الرسمية للهيئة سؤالًا من متابع على تويتر، كتب خلاله: “أرغب في معرفة ما هي موديلات السيارات المسموح دخولها للسعودية وإصدار لوحات خصوصية لها وما هي الرسوم وقيمة الجمارك عند الدخول؟”.

الرسوم الجمركية على السيارات

وردت الصفحة على السؤال بالقول: ” أقل سنة صنع يسمح بدخولها 2017، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، ومعيار اقتصاد الوقود، كما تفرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، وتحتسب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية”.

كما لفتت إلى أن المواصفات الدقيقة للمركبات يمكن الاستعلام عنها من خلال التواصل مع الحساب الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

شروط استيراد السيارات

وتسمح الهيئة باستيراد المركبات بشرط عدم يتجاوز موديلها الخمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف ( 3.5 طن وأقل)، وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل ( أكثر من 3.5 طن ) ويتم احتسابها تنازليًا باستثناء السنة الحالية.

كما يحق للمقيم استيراد سيارة واحدة خصوصي كل 3 سنوات ولا يحق له بيعها إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاستيراد .

وتمنع الهيئة استيراد المركبات السالفج التي تعرضت للغرق أو لحريق أو انقلاب أو تلف الهيكل وفقاً لنتائج الفحص التي تحصل عليها الجمارك، كما يمنع استيراد التي كانت تستعمل سيارات أجرة أو سيارات للشرطة، أو التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه، أو المعدل مقودها من اليمين إلى اليسار،أو المسروقة، أو المصفحة، أو مركبات النقل للمقيمين.