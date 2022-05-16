يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى مصالحة جماهيره والانفراد بـ صدارة ترتيب الدوري المصري، وذلك عند مقابلته لفريق طلائع الجيش غدًا الثلاثاء بالجولة التاسعة عشرة من عمر المسابقة.

وتقام المباراة غدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب القاهرة الدولي.

ترتيب الدوري المصري قبل لقاء الزمالك غدًا

وكان فريق الزمالك خسر من نادي إنبي الثلاثاء الماضي بنتيجة هدفين دون رد، ليتجمد رصيده عند 41 نقطة بالمركز الأول وبفارق 8 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما نادي بيراميدز متواجد في الوصافة برصيد 39 نقطة.

وكانت مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري انطلقت أمس الأحد، حيث فاز الإسماعيلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، أما المقاولون العرب فتعادل مع إنبي بنتيجة هدفين لكل فريق، وتعادل بيراميدز بدون أهداف مع فريق فاركو.

أما اليوم فسوف يواجه، فريق غزل المحلة نادي إيسترن كومباني، بينما يلعب سموحة مع فريق المصري البورسعيدي.

وغدًا يلعب الجونة مع مصر المقاصة، وفيوتشر ضد نادي الاتحاد السكندري، والزمالك ضد فريق طلائع الجيش.

الأهلي في مواجهة قوية أمام البنك الأهلي

وفي يوم الأربعاء بعد غد، سيواجه الأهلي خصمه البنك الأهلي في الجولة التاسعة عشرة.