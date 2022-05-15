كشفت تقارير صحفية مصرية عن أن نادي الزمالك المصري سيُمهل نادي التعاون مهلة قبل أن يتقدم بشكوى للفيفا بسبب المستحقات المتأخرة في صفقة المصري مصطفى فتحي.

وذكر برنامج ” صباح On Time ” المذاع على قناة ” أون تايم سبورتس” المصرية أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور قرر منح مهلة لسكري القصيم للحصول على بقية مستحقات صفقة مصطفى فتحي.

مصطفى فتحي يتألق مع التعاون

وكان فتحي صاحب الـ28 عامًا انضم إلى سكري القصيم في يناير الماضي قادمًا من نادي الزمالك حيث رفض الاستمرار مع القلعة البيضاء.

ويقدم فتحي مستويات مميزة مع سكري القصيم منذ انضمامه للفريق، حيث صنع هدف الفوز للاعب الكاميروني تاوامبا في مباراة الباطن في الجولة السابعة والعشرين من دوري المحترفين.