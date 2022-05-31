عاقبت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الثلاثاء، المتهم محمد الملاح، الشهير إعلاميًّا بـ المحلل الشرعي، بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية 200 ألف جنيه. وجاء القرار بعد اتهام الملاح بنشر أخبار كاذبة والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية بالمجتمع.

الزواج من 33 امرأة:

وادعى الملاح، خلال ظهور تلفزيوني، أنه سبق زواجه بـ33 امرأة مطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى؛ حتى يحل لأزواجهن ردهن مرة أخرى.

وزعم أنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للترويج لهذا الغرض، لتجري النيابة العامة تحقيقات في الأمر، التي أسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما قاله، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، ما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية.

وأحالت النيابة الملاح للمحاكمة في القضية 1098 لسنة 2022 جنح اقتصادي، حيث يُحاكم طبقًا لنصوص المواد 12 و25 و27 و38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.