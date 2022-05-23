أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن نشر مقاطع “الداش كام” في مواقع التواصل الاجتماعي تندرج تحت بند المساس بالحياة الخاصة.

قانوني في حالة واحدة:

ولفتت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن تركيب كاميرا الداش كام قانوني ما لم يكن هناك أي تعميم أو نص قانوني يفيد بمنع تلك الأجهزة، وذلك بحسب المحامي خالد أبو راشد خلال حواره إلى قناة السعودية.

غرامة وسجن:

وتابعت الإذاعة والتلفزيون أن استخدام محتوى الداش كام لغير الجهات المختصة يعتبر مخالفة مثل نشره على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، كما أن نشر مقاطع الداش كام في مواقع التواصل تندرج تحت بند المساس بالحياة الخاصة للأشخاص وتصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.