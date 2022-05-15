أكد المستشار القانوني سامي مغربي، أن إيذاء الوالدين يدخل توصيفه قانونًا ضمن الإيذاء والضرر المترتب عليه.

سامي مغربي – محامي ومستشار قانوني: إيذاء الوالدين لا يخرج عن أمرين أولهم صفة الإيذاء وممن صدرت والثاني الضرر المترتب عليها..وفي الحالتين يعاقب المؤذ بالسجن سنة والغرامة قد تصل إلى 500 ألف..والإبلاغ عن الحالة لا يقتصر فقط على الوالدين @_smaghrabi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/puBD9BDAMI

— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 15, 2022

سجن وغرامة:

وتابع خلال مداخلة إلى برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية أن المتورط في ذلك يعاقب في الحالتين، حيث تصل العقوبة إلى السجن عامًا وغرامة قد تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب رؤية القاضي.

نظام حقوق كبير السن:

وأضاف: أن نظام حقوق كبير السن يتناول صفة الإيذاء وعمن صدرت وكذلك الضرر الواقع على الوالدين، مشيرًا إلى أن العقوبة في تلك الحالة تتضمن الحق العام، والحق الخاص حسب نوع الإيذاء.