وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الوكالات الخدمية بالحرمين الشريفين للاستمرار بتقديم الخدمات أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد السديس للوكالات الخدمية على تقديم كافة وأرقى وأفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين أيام عيد الفطر المبارك بأفضل الوسائل.

تقديم الخدمات:

وشدد على ضرورة تقديم الخدمات للمصلين والمعتمرين وزائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الصائمين أيام الستة من شهر شوال والعمل على تهيئة الأجواء الروحانية تسهيلًا لأداء مناسكهم.

كما شدد على الموظفين والموظفات بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين على أكمل وجه، وتذليل العقبات أمامهم ليمارسوا شعائرهم بكل يسر وسهولة.