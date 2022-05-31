قال الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضمن فعاليات الحفل الختامي لندوة “الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما “، إن هذه الندوة امتدادًا لجهود قادة هذه البلاد المباركة في خدمة الحرمين الشَّريفين.

وقال رئيس الحرمين الشريفين الشيخ السديس: “نتطلع إلى توحيد الفتوى وربطها بالنصوص الشرعية من دون عصبية أو حزبية أو مذهبية”.

فيديو | رئيس #الحرمين_الشريفين: نتطلع إلى توحيد الفتوى وربطها بالنصوص الشرعية من دون عصبية أو حزبية أو مذهبية#الفتوى_في_الحرمين_الشريفين#الإخبارية pic.twitter.com/VxWyXZdHSO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2022

وسائل التقنية والذكاء الاصطناعي

وأضاف الشيخ السديس “رؤية السعودية 2030 استثمرت وسائل التقنية والذكاء الاصطناعي في الوصول إلى الفتوى بكافة اللغات، والمملكة منذ تأسيسها قررت إنشاء مجلس لضبط الفتوى”.

وقال الشيخ السديس “تأتي هذه الندوة امتدادًا لجهود قادة هذه البلاد المباركة في خدمة الحرمين الشَّريفين، وإيصال رسالتهما السَّامية إلى العالم أجمع، وفق منهجها القويم؛ الممتد من كتابِ الله -عز وجل- وسنة نبيِّه محمد صلى الله عليه وسلم.

تطلُّعات ولاة الأمر

وأضاف “أن الرِّئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النَّبوي لتؤمِّل أن تكون مبادرتها في إقامة هذه الندوة المباركة، ومخرجاتها وتوصياتها؛ محقِّقة لتطلُّعات ولاة الأمر”.

وختم الشيخ السديس بقوله “نسأل الله -جلَّ وعلا- أن تخرج هذه النّدوة المباركة بالصّورة المرجوة، وأن يجزي المنتدبين الأماجد، والمشاركين الأكارم في هذه الندوة المباركة خير الجزاء، ويبارك في جهودهم، والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل”.