تطلق رئاسةً الحرمين الشريفين غدًا الثلاثاء الندوة الكبرى؛ الأولى من نوعها في المسجد الحرام؛ تحت عنوان “الفتوى في الحرمين الشريفين”؛ وأثرها في التيسير على قاصديهما والتي تنظمها رئاسة الحرمين بالتعاون مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين سمو أمير منطقة مكة المكرمة.

تأصيل الفتوى في الحرمين

وتهدف الندوة إلى تأصيل الفتوى في الحرمين وفق المنهج الوسطي المعتدل إلى جانب السعي لإرساء أسس قويمة للفتوى، بما يسهم في التيسير على القاصدين.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس المشرف العام على الندوةً على جاهزية الرئاسة الكاملة لتدشين الندوة بالتنسيق مع الرئاسة العامة للإفتاء كونها المرجعية المعتمدة في تحقيق المنهج الصحيح للفتوى.

وقدم الشيخ السديس الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لموافقتها السامية لعقد الندوة مؤكدًا أن القيادة الحكيمة تسعى جاهدة لنشر رسالة الدين الإسلامي وفق منهج الوسطية والاعتدال وفي إطار ضوابطه الشرعية التي تنبذ التطرف والغلو في الدين.

كما أشار إلى عناية الدولة بالحرمين منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وعنايتها بمجال العلوم الشرعية والفتوى والإمامة والخطابة والتدريس.

وأضاف الشيخ السديس أن رؤية الندوة هي تحقيق الريادة في اعتماد الأساليب العلمية في الفتوى وتقويم واقعها واستشراف مستقبلها، وتوضيح أهميتها ومكانتها السامية في المملكة.

إبراز المنهج المتميز في الفتوى بالمملكة

وسيصدر عن الندوة وثيقة من 20 بندًا ستحدد المؤهلين للفتوى وتقضي على الفتاوى الشاذة التي لا تستند إلى أصل من كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وستتضمن مخرجات الندوة انشاء مراكز معلومات وأكاديميات تعنى بجمع الفتاوى لعمل موسوعة وتحويلها رقميًا، وتجيء أهمية انعقاد الندوة كونها الأولى عن الإفتاء في الحرمين ومن مهبط الوحي تجسيدًا لمكانة الحرمين وقاصديهما خصوصًا أن للفتوى دورًا هامًا في إيضاح العلوم الشرعية والدينية.

وتهدف الندوة لإبراز المنهج المتميز في الفتوى في المملكة عامة والحرمين خاصة.. وقال الشيخ السديس: “إن الفتوى يجب أن تراعي تغير الزمان والمكان وفق ضوابط معروفة ذكرها أهل العلم بتغير الظروف والزمان والمكان والأشخاص وغيرها لنفع المسلمين وفق الكتاب والسنة”.

عناية المملكة وعلمائها بمنهج الوسطية

من جهة أخرى أكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بأن مشاركة المفتي العام للمملكة سماحة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأصحاب المعالي والفضيلة من هيئة كبار العلماء في الندوة تؤكد عناية المملكة وعلمائها بمنهج الوسطية والاعتدال وتأطير أساليبها وتفعيل دورها في التيسير على قاصدي الحرمين الشريفين وفق الشريعة الإسلامية السمحاء مشددًا على أهمية دور الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في تحقيق منهج الوسطية والاعتدال مشيدًا بجهودها الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين.

المنهج الصحيح في الفتوى

‏وشدد الشيخ السديس أيضًا على أهمية رسالة الحرمين في بيان المنهج الصحيح في الفتوى مؤكدًا أن من ضمن مخرجات الندوة إنشاء أكاديمية للفتوى في الحرمين لتعزيز دور الفتوى ومكانتها ومنزلتها في نفوس العالمين ونشر المنهج الوسطي المعتدل للمسلمين أجمع.

‏وقال وكيل الرئيس للشؤون القانونية الدكتور عبدالوهاب الرسيني إن من أهداف الندوة إبراز التطوير للبرامج في الحرمين الشريفين وتأكيد ارتباط الفتوى للهيئة المعتبرة في الإفتاء وهي اللجنة الدائمة للإفتاء. وستتضمن وثيقة الحرمين الشريفين التي ستصدر عن الندوة 20 بندًا ومادة لتأكيد دور المملكة في مجال الفتوى ومنزلتها والتزام المملكة بالوسطية والاعتدال والعناية بمقاصد الشريعة وأن الفتوى تعنى بحفظ النفس والمال والدماء المعصومة والحفاظ على الصحة والسلامة لقاصدي الحرمين الشريفين وللعالمين أجمع.