عندما أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن استقبال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للموهوبين؛ ما هو إلا تجسيد لاهتمام القيادة الرشيدة للموهبة والإبداع لتحقيق المبادرات والابتكارات؛ فإن الشيخ السديس كرس أهمية مخرجات الرؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد التي أضحت مصنعًا لتخريج الآلاف من الشباب السعودي الموهوب والمؤهل لقيادة هذه البلاد نحو مصاف العالمية متسلحًا بالتسامح والوسطية والاعتدال.

ولي العهد يجسد اهتمام القيادة بالموهبة والإبداع:

وقال الشيخ السديس في معرض تعليقه على احتفاء الأمير محمد بن سلمان بالموهوبين الذين حققوا إنجازًا عالميًّا غير مسبوق في معرض آيسف 2022: إنه من غير المستغرب على سمو ولي العهد دعمه وتحفيزه للموهوبين مؤكدًا أن العناية بأبناء وبنات الوطن منهج قادة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز- وصولًا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال: إن سمو ولي العهد مكن الشباب من خلال الرؤية المباركة (2030) ما أسهم في تتويج مجهوداتهم بالابتكارات والإبداع.

أبناء الوطن يتسابقون في مضمار العلم والخير:

وتابع الشيخ قائلًا: “أصبحنا نرى أبناء وبنات هذا الوطن يتبوؤون المناصب العليا ويسابقون الأمم إلى المجد في مضمار العلم والخير.

وكان الشيخ عبدالرحمن السديس قد أعلن عن مبادرة للموهوبين تتمحور مذكرة تفاهم بين رئاسة الحرمين وموهبة في حديثه الهاتفي عن بعد خلال تكريم وفد الموهوبات الذين استضافتهم الرئاسة مؤخرًا مع أولياء أمورهم لأداء مناسك العمرة.

واعتبر الشيخ السديس ما حققه منتخب الموهوبين- بكل المعايير- منجزًا عالميًّا غير مسبوق في معرض آيسف 2022، بتحقيق 22 جائزة، مؤكدًا أن الرئاسة حريصة على دعم الموهوبين والمتميزين.

مسابقة سنوية برعاية الرئاسة تعنى بالطلاب الموهوبين:

كما أعلن الشيخ السديس مؤخرًا إقامة مسابقة سنوية برعاية الرئاسة تعنى بالطلاب الموهوبين، فضلًا عن جاهزية الرئاسة لاحتضان الموهوبين.

وكان ولي العهد قد استقبل وفد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” برئاسة الأمين العام المكلف الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، والطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض آيسف 2022م من الحاصلين على الجوائز الكبرى والخاصة.

وقام وفد الموهوبات مؤخرًا بأداء مناسك العمرةً، حيث استضافتهم الرئاسة بتوجيه مباشر من الشيخ عبدالرحمن السديس.