قال موقع Mobile Europe إن السعودية أصبحت مركزًا رقميًا في المنطقة كما باتت رائدة في التحول الإقليمي إلى الجيل الخامس، وهو أمر تم الوصول إليه من خلال التنظيم الإيجابي والتمويل الحكومي للمشاريع التكنولوجية.

وتابع تقرير الموقع الرائد في صناعة الاتصالات والذي يوفر الأخبار والتحليلات والآراء حول استراتيجيات التكنولوجيا، إن مبادرة STC لإنشاء مركز رقمي رئيسي MEAN Hub لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي جاء باستثمار بلغت قيمته 1 مليار دولار، يدعم القطاع الرقمي المتوسع بسرعة في المملكة ويطور من الخدمات السحابية، وذلك وفقًا لتقرير منظمة GSMA لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) 2022.

السعودية تقود عملية طرح الـ 5G في المنطقة

وأضاف: تقود المملكة عملية طرح شبكات الجيل الخامس 5G في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لتقرير Mobile Economy من منظمة GSMA.

ولفت التقرير إلى أنه تمت تغطية 60 محافظة في السعودية من أصل 136 محافظة بخدمات 5G اعتبارًا من منتصف عام 2021، وذلك ارتفاعًا من 30 محافظة قبل عام واحد فقط.

بالإضافة إلى ذلك، قامت شركتا STC وزين، بنشر شبكات 5G تجارية مستقلة تحت علامة 5G SA في المملكة والكويت، مما يؤكد ريادة الرياض في ذلك الأمر.

ريادة السعودية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

وأكد التقرير على ريادة المملكة أيضًا بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة والامكانيات الكبيرة التي تمتلكها STC كأكبر شركة الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط.

وتستعد السعودية لإطلاق العنان لقوة الاتصال الرقمي لتصبح مركزًا رائدًا للأعمال والابتكار والترفيه، وهي تكشف في كل خطوة تتخذها كيف أن التكنولوجيا تعمل على تشكيل المستقبل، وإنشاء صناعة مستدامة.

وتستضيف السعودية مؤتمر Mobile 360 بالرياض والذي يستمر لمدة يومين، وستكون الموضوعات الرئيسية به توسيع حدود التكنولوجيا والابتكار في العمل والسياسات الرقمية من أجل خلق مستقبل رقمي.