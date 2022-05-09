لم تعد المدفوعات الرقمية في السعودية مجالًا محتكرًا على المتعلمين أو الأغنياء فقط، بل باتت تتغلغل في كل جانب من جوانب المجتمع بمختلف طبقاته، وتفتح فرصًا جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتوسيع أسواقهم بطرق لم يكن من الممكن تصورها سابقًا.

وسلط Financier Worldwide موقع المعني بالأعمال والاقتصاد، الضوء على تطور المدفوعات الرقمية في السعودية قائلًا: إنها شكلت 18% من إجمالي المعاملات في عام 2020، متابعًا: في الواقع، أدركت القيادة في السعودية هذه الإمكانات غير المستغلة، وجعلت التبني السريع للمدفوعات الرقمية أولوية رئيسية في رؤية 2030.

وفقًا للاستشاريين في شركة McKinsey & Co، فقد قالوا: لقد شهدنا بأنفسنا المعدل الهائل لاعتماد الدفع الرقمي في جميع أنحاء السعودية.

التأثير الإيجابي للمدفوعات الرقمية في السعودية:

وقال التقرير: إن التأثير الإيجابي لهذا التبني واضح، حيث تعزز المدفوعات الرقمية الكفاءة عبر القطاعين العام والخاص من خلال توفير وصول سهل للسكان إلى أنظمة مدفوعات موثوقة وآمنة وميسورة التكلفة وملائمة للاستخدام، وهو ما يعزز بدوره الشمول المالي.

آفاق الإمكانيات في سماء المملكة:

وتابع التقرير: إدراكًا للفوائد الاقتصادية للمدفوعات الرقمية، تستهدف الحكومة السعودية المشاركة في الدفع الرقمي بنسبة 70% كجزء من رؤية 2030، ارتفاعًا من مستويات 18% تقريبًا في عام 2020.

نمو فلكي:

وتم بالفعل إحراز تقدم كبير نحو تحقيق هذه الأهداف، حيث أشار الموقع إلى السعودية شهدت نموًّا فلكيًّا في مدفوعات البطاقات بأكثر من 70% بين فبراير 2019 ويناير 2020، وتضاعفت المعاملات حتى يناير 2021.

ويجلب الانتقال إلى مجتمع غير نقدي أي لا يتعامل بالنقود، عددًا لا يحصى من المزايا الأخرى بما في ذلك زيادة الراحة للمستهلكين من خلال قبول طرق دفع متعددة.

وبالإضافة إلى عامل الراحة المطلق، فإن وجود بديل لحمل النقود المادية له أيضًا تأثير كبير على الأمن والسلامة الشخصية.

وبالمثل، فإن التحول الرقمي لديه القدرة على تحقيق وفورات كبيرة في التكلفة للتجار والشركات على حدٍّ سواء عن طريق تقليل تعقيد إجراءات إدارة النقد بالإضافة إلى تقليل مخاطر الاختلاس.

أهمية المدفوعات الرقمية للنظام المالي العالمي:

تشكل المدفوعات الرقمية أساس النظام المالي العالمي، حيث تؤدي زيادة الوصول إلى فتح مجموعة كبيرة من الفوائد التي تأتي من الاتصال بالنظام، ويحصل التجار على إمكانية الوصول إلى أشكال جديدة من التمويل لتنمية أعمالهم وتمويل متطلبات رأس المال العامل.

كما يحصل المستهلكون أيضًا على إمكانية الوصول إلى الخدمات المبتكرة مثل منصات الشراء الآن والدفع لاحقًا.

وبالإضافة إلى التجار والمستهلكين، تكتسب الشركات التي تتبنى المدفوعات الرقمية أيضًا ميزة من خلال الوصول إلى البيانات الحقيقية في الوقت الفعلي، مما يتيح لهم تحديد الأنماط والاتجاهات الناشئة، ويزود التجار برؤى تساعدهم على التخطيط الإستراتيجي واتخاذ القرار.

وعلى نطاق أوسع، تمكن ثروة البيانات التي تم إنشاؤها من المدفوعات الرقمية الحكومات من إنشاء توقعات اقتصادية أكثر موثوقية، مما يسمح بوضع سياسات أكثر فعالية.

واختتم التقرير قائلًا: المجتمع غير النقدي الذي بدا قبل بضع سنوات فقط وكأنه حلم طموح، أصبح سريعًا حقيقة واقعية في السعودية.