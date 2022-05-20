قالت مجلة Screen International: إنه سيتم بناء أستوديو أفلام جديد بمدينة العلا في السعودية؛ في محاولة لجذب المزيد من الإنتاجات العالمية، ومن المتوقع أن يتم تشييده على مساحة 24 ألف قدم مربع.

وتابعت: سيضم المجمع الواقع بالعلا في السعودية منطقتين صوتيتين، كلاهما على مساحة 24 ألف قدم مربع، بالإضافة إلى مكاتب الإنتاج، والمطاعم، والباكلوت وهي منطقة تكون عادة مجاورة أو خلف أستوديو الأفلام، وتحتوي على مبانٍ خارجية يتم استخدامها للمشاهد الخارجية في صناعة الأفلام أو الإنتاج التلفزيوني، ويُطلق عليها أيضًا اسم مساحة لبناء مشاهد مؤقتة.

دعم الإنتاج السعودي المحلي والدولي:

وعن ذلك قال المسؤول عن ترويج فيلم العلا، الذي تم عرضه في مهرجان كان السينمائي، ستيفن ستراشان: نحن حريصون على دعم الإنتاج المحلي، ولكن نحن لدينا هدف آخر وهو جذب المزيد من الإنتاجات الدولية إلى العلا، وسيساعد بناء أستوديو الأفلام في العلا، والذي يُعد أحد أوائل الأستوديوهات من هذا النوع في المملكة، في تحقيق ذلك.

فيلم العلا:

ويجسد فيلم العلا المناظر الطبيعية البكر في المنطقة، بما في ذلك المقابر الأثرية، والجبال والبراكين والمساكن التاريخية.

وتابع ستيفن لمجلة الأفلام البريطانية التي تغطي الأعمال السينمائية الدولية: بعد التصوير الناجح لفيلم قندهار، الذي جسد شخصيته نجم هوليوود الشهير، جيرارد بتلر، الذي تم تصويره بالكامل في العلا، وفيلم Cherry من إنتاج آبل، فإننا نأمل في جذب المزيد من الأعمال.

موعد فتح الاستوديو السينمائي في السعودية:

وأضاف: لقد حصلنا بالفعل على إذن لبناء الأستوديو ونخطط حاليًّا للتنفيذ، على أن يتم فتحه بحلول فبراير 2023، ونأمل في التصوير هناك على مدار العام.

وبالإضافة إلى الأستوديو، فإنه يتم بناء منتجع أفلام جديد على بعد 20 دقيقة فقط من الأستوديو، والذي سيوفر أكثر من 300 مكان إقامة.