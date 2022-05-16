لطالما كانت وستكون السعودية دولة ذات سيادة، وهو ليس بشعار بل هو واقع تؤكده المواقف وترسخه التصريحات والأفعال، وآخرها التأكيد على سيادتها في كل شبر من أراضيها، بما فيها المشروعات العملاقة التي تنفذها، ومن بينها نيوم.

وعلى الرغم من أن مدينة نيوم تعد منطقة اقتصادية خاصة ولكنها مثل أي منطقة داخل الحدود السعودية تخضع لسيادة وأنظمة المملكة، وهو مبدأ ينطبق على كل أراضي المملكة في مسائل الأمن والدفاع وحماية الحدود، وجاء نفي شركة نيوم، التعليقات الواردة على لسان رئيس قطاع السياحة، أندرو ماكفوي، بشأن الوضع التنظيمي لمدينة نيوم، ليرسخ هذا المبدأ.

تصريحات ولي العهد عن نيوم:

واستذكر مواطنون تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن المدينة الرئيسة في نيوم، حيث وصفها بأنها تمثل مشروعًا فريدًا من نوعه تم إنشاؤه وصنعه بواسطة السعودية، فهو لا يعد مشروعًا منسوخًا من أي مشروع آخر موجود في أي منطقة في العالم بل يمثل تطورًا وإيجادًا للحلول التي لم يتمكن أحد من إيجادها.

مصدر مسؤول يرد:

وصرح مصدر مسؤول بأن مشروع نيوم يعد أحد المشاريع الإستراتيجية الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، ويخضع بالكامل لسيادة وأنظمة المملكة العربية السعودية.

ونفى المصدر جملةً وتفصيلًا التعليقات الواردة على لسان رئيس قطاع السياحة في نيوم (أندرو ماكفوي) بشأن الوضع السكاني داخل مدينة المستقبل أو أنه سيكون لهم صفة خاصة يلقبون بها لتمييزهم عن غيرهم.

ونوه المصدر إلى أن مشروع نيوم سيعمل ضمن مناطق اقتصادية خاصة تخضع لسيادة واقتصاد المملكة العربية السعودية من النواحي الأمنية والدفاعية والتنظيمية، مع تطوير تشريعات اقتصادية خاصة بمنطقة المشروع تحقق أفضل مفاهيم حوكمة المناطق الاقتصادية في العالم، لتكون نيوم أحد أهم نقاط الجذب عالميًّا.

رد قاطع من نيوم:

من جهتها، أكدت شركة نيوم، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أن مدينة نيوم هي منطقة اقتصادية خاصة تخضع لسيادة وأنظمة المملكة العربية السعودية وينطبق عليها ما ينطبق على كل شبر من أراضي المملكة في مسائل الأمن والدفاع وحماية الحدود.

ونفت شركة نيوم نفيًا قاطعًا التعليقات الواردة على لسان رئيس قطاع السياحة أندرو ماكفوي بشأن الوضع التنظيمي لمدينة نيوم على نحو الأوصاف المنسوبة إليه والواردة في أحد لقاءاته الصحفية مع إحدى الصحف الإقليمية.

وأشارت الشركة إلى أن “مدينة نيوم” ستحظى ببعض الأنظمة الخاصة المتعلقة بالاستثمار، إذ يأتي ذلك ترجمة لاستراتيجيتها كجزء من رؤية المملكة 2030 بإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، في أن تكون مدينة المُستقبل مُحركاً فاعلاً في دعم اقتصاد المملكة العربية السعودية وازدهار المنطقة.

تصريحات لم تمر مرور الكرام:

وأكد المواطنون أن هذه التصريحات تشدد على أن نيوم سعودية وتحت السيادة ولن يقدر أحد على قول غير ذلك، مشددين على أن السعودية دولة ذات سيادة ونيوم ليست استثناء رغم أنف ماكفوي، ولهذا لم تمر تصريحات رئيس قطاع السياحة غير المحسوبة مرور الكرام، حيث طالب مواطنون ومعلقون بإحالته إلى التحقيق لما صدر منه من تصريحات تثير الفتن والبلبلة ولا تمس الواقع بصلة، مشددين على ضرورة إنتاج عمل تعريفي مفصل عن المدينة للرد على ما وصفوها “أكاذيب ماكفوي”.

“المواطن” رصدت تعليقات المغردين، حيث رأى فهد المطيري أن مدينة نيوم في حاجة ملحة لإنتاج عملٍ تعريفي موضوعي مفصل يشرح كل شئون المدينة الحُلم من النواحي القانونية والاجتماعية والعمرانية والبيئية والمدنية والتقنية والصناعية، وهذا عمل مختلف عن الحملات الدعائية ذات المحتوى الترويجي.

وتساءل المغرد حمد: “لماذا لا يتم محاسبة رئيس قطاع السياحة في نيوم على هذا التصريح”.

نيوم أرض سعودية تحت السيادة:

طارق الأحمد شدد من جهته على أن نيوم أرض سعودية تحت سيادة وقانون المملكة، مهما كذب الكاذبون.

إعفاء ماكفوي:

وناشد البعض بإعفاء ماكفوي عن منصبه بعد التحقيق معه، لأنه يشوه الجهود التي تبذلها المملكة وحكومتها في تنفيذ المشاريع العملاقة للمنافسة العالمية، كما أنه ليس واجهة قادرة على إعطاء صورة حقيقية وواضحة لهذا المشروع العملاق.

ورأت عبير الزهراني أن ماكفوي تحدث بما يفوق صلاحيته وحاول رسم صورة سلبية في أذهان السعوديين وغيرهم عن نيوم، وهذا لا يجب أن يمر مرور الكرام، بل من الواجب اتخاذ وقفة وإجراء تحقيق عاجل وسريع معه ومحاسبته عن ما بدر منه من تصريحات مسيئة.

مشروع عملاق:

ويقع مشروع نيوم شمال غرب المملكة على البحر الأحمر، حيث يُبنى من الصفر ليكون حاضرةً تنبض بالحياة، وهو مكان تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد.

وستكون مدينة نيوم مقصدًا وموطنًا لأصحاب الطموح الذين يسعون أن يكونوا جزءًا من بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية، وإنشاء شركات مزدهرة، كما سيتجلى الإبداع في نيوم في مجال الحفاظ على البيئة، كذلك ستضم نيوم عددًا من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

ويستقطب مشروع نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة، واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة.

خصائص مهمة:

وتمتاز منطقة المشروع بخصائص مهمة، أبرزها الموقع الإستراتيجي الذي يتيح لها أن تكون نقطة التقاء تجمع أفضل ما في المنطقة العربية، وآسيا، وإفريقيا، وأوروبا، حيث تقع المنطقة شمال غربي المملكة، على مساحة 26,500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلو مترًا، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2,500 متر، ويضاف إلى ذلك النسيم العليل الذي يسهم في اعتدال درجات الحرارة فيها. كما ستتيح الشمس والرياح لمنطقة المشروع الاعتماد الكامل على الطاقة البديلة.

ومن الأساسات التي يقوم عليها مشروع “نيوم” إطلالته على ساحل البحر الأحمر، الذي يعد الشريان الاقتصادي الأبرز، والذي تمرُّ عبره قرابة 10% من حركة التجارة العالمية، فضلًا عن أنَّ الموقع يعد محورًا يربط القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وإفريقيا، ويمكن لـ 70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى، وهذا ما يتيح إمكانية جمع أفضل ما تزخر به مناطق العالم الرئيسة على صعيد المعرفة، والتقنية، والأبحاث، والتعليم، والمعيشة، والعمل، كما سيكون الموقع المدخل الرئيس لجسر الملك سلمان، الذي سيربط بين آسيا وإفريقيا، مما يعزز من مكانته وأهميته الاقتصادية.

قطاعات نيوم:

وكان الأمير محمد بن سلمان قد أكد في وقت سابق أنَّ منطقة “نيوم” ستركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة، تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية. وهي: