قررت السلطات اليونانية إلغاء شرط فحص كورونا على كافة المسافرين القادمين إليها، وبذلك يكون على كل الراغبين في السفر إلى اليونان الدخول دون تقديم ما يثبت سلبية الفحص لفيروس كورونا المستجد.

🔺 تحديث هام :

تود السفارة افادة المواطنين الكرام بأن السلطات اليونانية المختصة الغت متطلب اجراء فحص كورونا سواءً (PCR أو rapid test ) واصبح بالإمكان #السفر الى الجمهورية اليونانية بدون تقديم نتائج سلبية لفيروس كورونا. — السفارة في اليونان (@KSAembassyGR) May 17, 2022

إلغاء فحص كورونا

وكشفت سفارة المملكة في اليونان عن تفاصيل القرار، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك حاجة لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد وظهور النتيجة سلبية، مضيفة أنه بإمكان المواطنين الراغبين في السفر إلى اليونان الدخول بشكل طبيعي.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر : “تود السفارة افادة المواطنين الكرام بأن السلطات اليونانية المختصة ألغت متطلب اجراء فحص كورونا سواءً (PCR أو rapid test ) وأصبح بالإمكان #السفر إلى الجمهورية اليونانية بدون تقديم نتائج سلبية لفيروس كورونا”.

بروتوكول دخول الأجانب

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة السياحة اليونانية عن التغييرات التي طرأت على بروتوكول دخول الأجانب والمسافرين إلى أراضيها، مشيرة إلى أنه اعتبارًا من 15 مارس 2022 فصاعدًا، لم يعد مطلوبًا من المسافرين الذين يزورون اليونان ملء نموذج تحديد موقع الركاب (PLF).

بالإضافة إلى ذلك لم يعد مطلوبًا من جميع المسافرين الذين يصلون إلى اليونان، بغض النظر عن بلدهم الأصلي، تقديم شهادة تطعيم صالحة أو التعافي من فيروس كورونا المستجد، أو دليل على نتيجة اختبار سلبية من العدوى.