دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية جورجيا المواطنين الابتعاد عن الأماكن المشبوهة وتجنب التواصل مع الغرباء بداعي التسول في عدد من الأماكن في العاصمة تبليسي.

وأشارت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى تعرض بعض المواطنين السياح في مدينة تبليسي وسط البلد، وفي شارع مرجان شفيلي، وساحة مدينة باتومي لحالات سرقة بشكل متكرر ومحترف من قبل أطفال بداعي التسول”.

نصائح مهمة للمواطنين

وأضافت السفارة “تجنبًا للوقوع في مثل هذه الحالات تود السفارة تنبيه المواطنين القادمين إلى جورجيا بتجنب الخروج بمقتنيات ثمينة “الساعات – المجوهرات”.

كما نصحت السفارة جميع المواطنين بعدم حمل مبالغ مالية كبيرة، الابتعاد عن الأماكن المشبوهة، وتجنب التواصل مع الغرباء، كما دعت السفارة المواطنين بالتواصل معها عند الحاجة أو لطلب المساعدة عبر هاتف السفارة.