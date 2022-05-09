طالبت السفارة السعودية في سريلانكا المواطنين الراغبين في السفر بتأجيل خطط السفر بشكل مؤقت بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك. وقالت السفارة في بيان مقتضب لها : نظرًا للاحتجاجات والمظاهرات الواقعة في سريلانكا، واعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في العاصمة كولومبو، تهيب السفارة المواطنين الراغبين بالسفر الى سريلانكا تأجيل سفرهم في الوقت الراهن وعلى المقيمين والمتواجدين في أرجاء سريلانكا اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات.



استقالة رئيس وزراء سريلانكا

يأتي هذا فيما تزايدت الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد، ويخشى الكثيرون أن تقع الدولة في فخ الإفلاس، وعلى ذلك وعد رئيس الوزراء السريلانكي، ماهيندا راجاباكسا، يوم الاثنين، ببذل أي تضحية في سبيل حل تلك الأزمات، حتى لو اضطره الأمر إلى الاستقالة وهو ما حدث بالفعل.

وبحسب التقارير، فإن تضحية رئيس الوزراء، ماهيندا راجاباكسا بمنصبه لم تكن اختيارية بقدر ما كانت إجبارية، بسبب ضغط المعارضة المتزايد باستمرار على الحكومة.

وكان راجاباكسا يواجه مطالب متزايدة بالاستقالة من داخل حزبه نفسه الذي يحمل اسم سريلانكا بودوجانا بيرامونا.