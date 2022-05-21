ناقش السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر خلال زيارته لأمريكا مع المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركنج، البرامج الإنسانية في اليمن وفتح المعابر في تعز وإيداعات البنك المركزي اليمني.

وقال آل جابر: تشرفت بمرافقة صاحب السمو الملكي نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في زيارته لواشنطن وسعدت بلقاء المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركنج.

إيداعات البنك المركزي

وتابع السفير السعودي : ناقشنا كيفية إحراز تقدماً في الجانب الإنساني باليمن وعلى رأسها فتح الحوثيين للمعابر في تعز وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.